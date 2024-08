Madeirense Bernardo Teixeira 4.º classificado no GP João Almeida em ciclismo

Bernardo Teixeira, em representação da equipa Landeiro / KTM / Matias&Araújo, esteve em grande nível numa das maiores corridas nacionais de Juniores, o Grande Prémio João Almeida, corrida disputada no passado domingo, 4 de Agosto, em circuito, com uma distância total de 87 quilómetros, onde classificou-se no 4.º lugar.

Numa corrida rápida desde início, onde a sua equipa fez as maiores despesas e protagonizou os maiores ataques, Bernardo ficou integrado num grupo que discutiria as posições do 3.º ao 9.º lugar, onde apenas fui superado pelo vencedor da Volta ao Minho, Diego Valério (Academia Efapel de Ciclismo) completou o pódio, atrás da dupla do Landeiro, Guilherme Lino e Gonçalo Rodrigues, que foram o vencedor e 2º classificado respetivamente.

A equipa Landeiro / KTM / Matias&Araújo com as classificações de Guilherme Lino, Gonçalo Rodrigues e Bernardo Teixeira alcançou a vitória coletiva na competição.

Neste mesmo dia correu-se o Circuito da Curia – Esperanças, numa distância de 90kms e destinado às categorias de Juniores e Sub-23, onde Luís Mendonça (Landeiro / KTM / Matias&Araújo) alcançou um importante 5º lugar em Juniores, mostrando estar a atravessar um bom momento de forma.

Nesta corrida participou também Francisco Nóbrega (ABTF Betão – BAIRRADA) sem conseguir concluir a corrida.

Próximas corrida para os 3 ciclistas madeirenses será o Campeonato Nacional de Juniores, em Vila Franca de Xira, já no próximo fim de semana.

Bernardo Teixeira estará presente nas provas de Contrarrelógio e prova em Linha, enquanto que Luís Mendonça e Francisco Nóbrega estarão presentes somente na prova em linha do próximo domingo.