Putin pede projecto para promover "valores tradicionais" russos no estrangeiro

O Presidente russo, Vladimir Putin, pediu hoje ao seu Governo que desenvolva um programa para promover no exterior os "valores espirituais e morais tradicionais" do país, um tema recorrente no Kremlin.

Num despacho publicado no 'site' do Kremlin, Putin instruiu os responsáveis pelos projetos nacionais a atribuir uma quantia não especificada de dinheiro para um programa chamado "Rússia no Mundo".

O programa tem como objetivo "desenvolver a cooperação internacional da juventude e promover os valores espirituais e morais tradicionais russos no estrangeiro", de acordo com as instruções do Kremlin.

O despacho não especificou os valores para este programa, mas a Rússia tem demonstrado uma animosidade crescente em relação ao liberalismo social ocidental, particularmente em relação à legitimação de relações sexuais não tradicionais e de identidade de género.

O Supremo Tribunal russo proibiu no ano passado o chamado "movimento LGBT internacional", considerando-o extremista.

Desde essa altura, alguns cidadãos russos foram detidos por curtos períodos ou multados por exibirem material com o tema do arco-íris, símbolo desse movimento.

Desde o início do conflito na Ucrânia, em 2022, Putin caracterizou publicamente o Ocidente como "satânico" e acusou-o de tentar minar a Rússia através da exportação de ideologias liberais.