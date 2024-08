Kiev diz ter afundado um submarino russo na Crimeia

O Estado-Maior do Exército ucraniano anunciou hoje o afundamento do submarino russo Rostov-na-Donu no porto de Sebastopol, na península anexada da Crimeia.

"O submarino da Frota Russa do Mar Negro Rostov-na-Donu foi atacado com sucesso no porto de Sebastopol. Como resultado do ataque, o submersível afundou imediatamente", afirmou o comando militar ucraniano nas suas redes sociais.

Este é o segundo ataque contra este submarino, que estava a ser reparado depois de ter sofrido danos pelo impacto de um míssil ucraniano em setembro do ano passado.

O Rostov-na-Donu, que começou a operar em 2014, era um dos quatro submarinos russos da classe Kilo capazes de lançar mísseis do tipo Kalibr, que Moscovo utiliza para atacar a Ucrânia.

Segundo o Estado-Maior ucraniano, o submarino foi afundado na sexta-feira, graças a uma operação conjunta de unidades da Marinha e das forças de 'rockets' ucranianas.

O ataque danificou ainda quatro sistemas antiaéreos do tipo S-400 Triumph, que estavam localizados na península ocupada.

Os ataques ucranianos com mísseis e 'drones' desativaram até agora mais de um terço da Frota Russa do Mar Negro, obrigando Moscovo a transferir quase todos os seus navios e submarinos, exceto os que estão em reparação, de bases localizadas na Crimeia para outras mais distantes, segundo a Marinha ucraniana.