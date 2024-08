Acidente mortal na Rua Dr. Pita

Um acidente de moto tirou a vida, esta noite, a um homem no Funchal, tendo estado envolvidas três motos, resultando ainda em três feridos.

De acordo com o que foi possível apurar, o acidente deu-se cerca das 23h30, na Rua Dr. Pita, logo a seguir à rotunda e acima da Rua dos Barreiros.

Foto Google Maps

No local estão os Bombeiros Sapadores do Funchal com duas ambulâncias, a PSP que tomou conta da ocorrência, aguardando-se a chegada do Delegado de Saúde para confirmar o óbito.