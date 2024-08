CE Liceu lamenta morte de atleta em acidente de mota no Funchal

O Clube Escola o Liceu lamenta a morte do seu atleta Keanu Benedito António, o jovem que na noite deste sábado morreu num acidente de mota no Funchal.

“Neste momento de dor e consternação, toda a família do Liceu solidariza-se e presta as mais sinceras condolências à sua família e amigos. Que encontrem força e conforto para superar esta perda irreparável”, escreveu o clube, acrescentando que “Keanu António será sempre recordado pela família do Liceu como um exemplo de garra e querer”.