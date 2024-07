Presidente russo felicita Nicolás Maduro pela reeleição

O Presidente russo, Vladimir Putin, felicitou hoje Nicolás Maduro pela sua reeleição como chefe de Estado da Venezuela após as eleições de domingo, que já foram contestadas pela oposição do país.

Putin declarou ainda estar pronto para continuar o "trabalho construtivo conjunto" em questões relacionadas com as relações bilaterais e a agenda internacional, num telegrama dirigido a Maduro, anunciou o serviço de imprensa da Presidência russa.

"Lembre-se que será sempre bem-vindo em solo russo", sublinhou o Presidente russo.

A Rússia e a Venezuela mantêm laços estreitos. Maduro, que descreve Putin como o seu "irmão mais velho", garantiu que a reeleição do chefe de Estado russo, em março deste ano, foi "um bom presságio para o mundo".

Nicolás Maduro obteve 5,15 milhões de votos, à frente do candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia, que obteve pouco menos de 4,5 milhões (44,2%), de acordo com os números oficiais anunciados pelo presidente do CNE, Elvis Amoroso.

Os resultados foram anunciados depois de contados 80% dos boletins de voto e 59% dos eleitores terem comparecido às urnas. O resultado "é irreversível", declarou.

A oposição venezuelana reivindica a vitória nas eleições presidenciais de domingo, com 70% dos votos, disse à imprensa a María Corina Machado. O candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia obteve 70% dos votos, afirmou a líder opositora, recusando-se a reconhecer os resultados proclamados pelo CNE.

María Corina Machado afirmou que nos próximos dias "serão anunciadas ações para defender a verdade" e o "respeito pela soberania popular" que no domingo "se expressou e elegeu" González Urrutia.

Vários países já felicitaram Maduro pela vitória, como Nicarágua, Cuba, China e Irão, mas outros demonstraram grande preocupação com a transparência das eleições na Venezuela além de Portugal, como Espanha e Estados Unidos.