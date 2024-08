Putin convida Maduro para cimeira dos BRICS em Outubro

O Governo da Venezuela anunciou hoje que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, convidou o seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, para a cimeira dos BRICS que se realiza em outubro na cidade russa de Kazan.

"Estou certo de que a sua participação pessoal enriquecerá a próxima discussão, ajudará a identificar áreas promissoras de cooperação multilateral para o benefício da maioria mundial e, sem dúvida, contribuirá para o desenvolvimento progressivo das relações russo-venezuelanas", referiu Putin numa carta enviada a Maduro, a propósito do convite para o encontro que irá juntar os líderes dos países que integram o grupo de economias emergentes BRICS.

Na missiva, divulgada na rede social X pelo chefe da diplomacia da Venezuela, Yvan Gil, o líder russo mostra-se seguro de que a cimeira, que se realiza nos dias 23 e 24 de outubro, "dará um impulso construtivo para resolver os problemas atuais da agenda regional e global".

O porta-voz do Kremlin (presidência russa), Dimitri Peskov, disse na quinta-feira que, após a vitória de Maduro nas eleições presidenciais venezuelanas do passado dia 28 de julho, estavam a ser "intensificados os preparativos" para realizar uma reunião entre os líderes dos dois países.

O grupo dos BRICS foi inicialmente formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aos quais se juntaram no início do ano o Irão, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, a Etiópia e a Arábia Saudita.