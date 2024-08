Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, 6 de Agosto de 2024.

Governo dispõe de 439 veículos ao serviço

As secretarias dos Equipamentos e Infra-estruturas e da Agricultura, Pescas e Ambiente detêm 70% do parque automóvel. Metade das viaturas tem mais de 20 anos e 25 serão alienadas em hasta pública. P.5

Câmara insiste no parque subterrâneo

Autarquia do Funchal vai pedir parecer à DRC e mantém intenção de construir estacionamento para meio milhar de carros na Praça do Município “desde que fique salvaguardado o património arquitectónico e cultural ali existente” P. 19

Futsal de primeira

Marquinho cresceu no Marítimo, rumou a Ferreira do Zêzere, tornando-se no primeiro madeirense a disputar a Liga Placard e já está a ser cobiçado por outros clubes P. 20 E 21

‘Shuttle’ para o Areeiro arranca a meio-gás

HF vai apostar na divulgação desta nova alternativa de transporte junto do Alojamento Local para aumentar a procura P. 2

Turismo em alta faz aumentar acidentes nas serras P. 3

