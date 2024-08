Benfica evita derrota com Moreirense com penálti aos 90+7 minutos

Um golo de Marcos Leonardo, de grande penalidade, aos 90+7 minutos, evitou hoje a derrota do Benfica diante do Moreirense e resgatou um empate 1-1, no encontro que abriu a quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os minhotos adiantaram-se aos 84 minutos, por Ofori, e quando tudo parecia apontar para que os 'encarnados' sofressem a segunda derrota na competição, Asué cometeu uma falta sobre Leandro Barreiro na grande área dos 'conegos', permitindo ao avançado brasileiro fixar a igualdade em tempo de compensação.

O Benfica está provisoriamente na quinta posição, com sete pontos, a dois dos rivais Sporting e FC Porto, que se defrontam no sábado, e do Famalicão, que joga no domingo, enquanto o Moreirense é sexto, com os mesmos pontos das 'águias'.