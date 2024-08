A Sessão Solene comemorativa do Dia do Concelho de São Vicente começa por ficar marcada por minuto de silêncio em memória de deputado da oposição falecido no início deste ano.

A homenagem a título póstumo foi feita a pedido do presidente da Assembleia Municipal, no início da intervenção que profere no auditório da Escola Agrícola da Madeira.

Aires dos Santos pediu aos presentes “um minuto de silêncio em memória do nosso amigo e deputado”, referindo-se ao falecido “deputado municipal José Manuel Caldeira eleito pela lista do Partido Socialista e que nos deixou em Março deste ano após doença prolongada, uma pessoa que amou incondicionalmente a sua Terra e que sempre lutou pelo bem comum”, salientou.

A sessão solene comemorativa do 280º aniversário do Município de São Vicente fica também marcada por ter começado com atraso e com pouco público: apenas meio auditório da Escola Agrícola de São Vicente está ocupado, maioritariamente por entidades oficiais.