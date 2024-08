Vitória de Guimarães e Moreirense tentam recolar ao trio de líderes

O Vitória de Guimarães, em casa do AVS, e o Moreirense, em Braga, vão tentar manter hoje o registo 100 por cento vitorioso na I Liga de futebol e assim continuarem 'colados' ao trio de líderes.

O Moreirense, com dois triunfos em outras tantas rondas, é quem tem a tarefa mais delicada, ao atuar em casa do vizinho Sporting de Braga, conjunto que se deixou surpreender na primeira jornada, ao empatar na receção ao Estrela da Amadora, mas, na segunda ronda, foi vencer a casa do sempre complicado Boavista.

Teoricamente mais acessível é a missão dos vitorianos, igualmente com dois triunfos nos jogos disputados, equipa que atua em casa do AVS, conjunto recém-promovido e que somou um ponto nas duas jornadas disputadas.

Além destes dois embates, a jornada encerra com outras duas partidas: o Arouca--Nacional e o Estoril Praia--Gil Vicente.

Programa e resultados da terceira jornada:

- Sexta-feira, 23 ago:

Farense -- Sporting, 0-5.

- Sábado, 24 ago:

Casa Pia -- Santa Clara, 0-2.

FC Porto -- Rio Ave, 2-0

Famalicão -- Boavista, 1-0.

Benfica -- Estrela da Amadora, 1-0.

- Domingo, 25 ago:

Arouca -- Nacional, 15:30.

Estoril Praia -- Gil Vicente, 18:00.

AVS -- Vitória de Guimarães, 20:30.

Sporting de Braga -- Moreirense, 20:30.