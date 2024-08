Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Maior corte no emprego público em 7 anos. No final do 2.º trimestre de 2024 havia 21.210 postos de trabalho na Administração Regional da Madeira. Quebra ocorreu no período em que aconteceu a crise governativa. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 13.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. “Resposta eficaz” às chamas que duram há 10 dias. Estreia inédita dos Canadair da Força Aérea espanhola marcada pelo combate ao fogo nos picos mais altos * Autoridades avaliam danos no terreno * Câmara de Lobos estuda soluções de realojamento para moradores da Fajã das Galinhas * Suspeita de fogo posto na Ponta do Sol * Sindicato dos Jornalistas denuncia pressões e restrições no acesso à informação na cobertura dos incêndios * Natureza “levará décadas a recuperar”.

Fique também a saber que Maioria dos banhistas desconhece o regulamento das praias.

Por fim, Doente húngaro conta experiência no Serviço Regional de Saúde. Cada vez mais estrangeiros atendidos nas Urgências.

