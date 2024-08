Sporting e Benfica já conhecem adversários da 'Champions'

Sporting e Benfica conheceram, há instantes, os adversários da Liga dos Campeões de futebol, que teve o modelo competitivo alterado para um campeonato de 36 equipas, com o sorteio a realizar-se no Mónaco e maioritariamente através de software.

O actual campeão nacional, Sporting, nesta nova edição vai defrontar o Manchester City (casa), Leipzig (fora), Club Brugge (fora), Arsenal (casa), Lille (casa), PSV (fora), Bolonha (casa) e Sturm Graz (fora).

Por sua vez, o vice-campeão nacional, Benfica, enfrenta o Bayern Munique (fora), Barcelona (casa), Atlético de Madrid (casa), Juventus (fora), Feyenoord (casa), Estrela Vermelha (fora), Bolonha (casa) e Mónaco (fora).

Na edição 2024/25 da reformulada 'Champions', as equipas disputarão oito jogos, quatro em casa e quatro fora, com adversários diferentes inseridos numa só Liga, ao invés de uma fase de grupos.

O calendário, que será disponibilizado em 31 de Agosto, vai ser elaborado com recurso a outro software e terá em consideração os constrangimentos já conhecidos na mais importante prova europeia de clubes, como o facto de existirem duas equipas a jogar no mesmo estádio ou pertencerem à mesma cidade, entre outros.

As equipas que ficarem nos primeiros oito lugares da Liga dos Campeões apurar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto as posicionadas entre os nono e 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito formações que seguem para os 'oitavos'.

Já os 12 clubes que terminarem da 25.ª posição para baixo serão automaticamente eliminados da 'Champions', não tendo sequer a possibilidade de serem 'relegados' para a Liga Europa.