Sporting de Braga vence Moreirense e isola-se no quarto lugar

O Sporting de Braga venceu hoje o Moreirense por 3-1, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos 'arsenalistas' isolarem-se no quarto lugar, enquanto o Moreirense sofreu o primeiro desaire.

Os bracarenses, que somaram o segundo triunfo consecutivo, adiantaram-se ainda na primeira parte, por Gabri Martínez, aos 43, o Moreirense, que vinha de dois triunfos nas duas primeiras jornadas, ainda igualou, por Asué, aos 53, tendo um 'bis' de Zalazar, aos 56 e 76, dado o trunfo ao Sporting de Braga.

Com esta vitória, o Sporting de Braga isolou-se no quarto lugar da I Liga, com sete pontos, a dois do trio de comandantes, formado por Sporting, FC Porto e Famalicão, enquanto o Moreirense caiu para sétimo, com seis pontos.