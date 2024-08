Porto e Braga conhecem adversários na Liga Europa, o Vitória SC na Liga Conferência

FC Porto e Sporting de Braga conhecem hoje os adversários na fase regular da Liga Europa de futebol, num novo formato, acontecendo o mesmo com o Vitória de Guimarães, mas na Liga Conferência, em sorteios a decorrer no Mónaco.

Na Liga Europa, o FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, teve acesso direto à fase regular, antiga fase de grupos, agora extinta, enquanto o Sporting de Braga teve de passar pelas eliminatórias, assim como o Guimarães na Liga Conferência.

Com oito jogos garantidos, quatro em casa e quatro fora, e com duas equipas por cada um dos quatro 'potes', 'dragões' e minhotos podem ter pela frente rivais bem complicados e com história nas provas europeias, como Manchester United e Ajax, assim como Roma, Tottenham, Lazio ou Lyon.

Destaque para um possível reencontro entre Mourinho, agora no Fenerbahçe, e o FC Porto, clube que levou à conquista de uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões.

Os bascos Real Sociedad e Athletic Bilbau prometem ser sempre um adversário complicado, bem como o Galatasaray, o Olympiacos, o Nice e o Hoffenheim.

Numa liga de 36 equipas, os primeiros oito apurar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto os posicionados entre os nono e 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito formações que seguem para os 'oitavos'. Já os 12 clubes que terminarem da 25.ª posição para baixo serão automaticamente eliminados.

Já o Vitória de Guimarães, na Liga Conferência, terá seis jogos (três em casa e três fora), num sorteio com seis potes, com Chelsea, Copenhaga, Gent, Fiorentina, LASK Linz e Bétis, todos 'cabeças de série', a poderem ser adversários.

Por outro lado, os vimaranenses poderão 'apanhar' rivais de ligas pouco ou nada habituadas a marcar presença em provas europeias, como Shamrock Rovers, da Irlanda, o The New Saints, do País de Gales, o Borac Banja Luka, da Bósnia, o Larne, da Irlanda do Norte, e o Vikingur Reykjavik, da Islândia.

O sorteio da Liga Europa está agendado para as 12:00 (horas de Lisboa), no Grimaldi Forum, no Mónaco, seguido do sorteio da Liga Conferência, às 13:30, no mesmo palco.