Famalicão vence Boavista e junta-se a Sporting e FC Porto na frente da I Liga

O Famalicão venceu hoje o Boavista por 1-0, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos famalicenses juntarem-se a Sporting e FC Porto no comando da prova.

Um golo de Gustavo Sá, logo aos seis minutos, foi o suficiente para a equipa minhota somar o terceiro triunfo em outros tantos jogos do campeonato, perante um Boavista que entrou na prova vitorioso, mas somou hoje o segundo desaire consecutivo.

Com esta vitória, o Famalicão chega ao terceiro lugar, com os mesmos nove pontos dos comandantes Sporting e FC Porto, enquanto os 'axadrezados' ocupam para já o 10.º lugar, com três pontos.