Ronaldo marca de livre directo na vitória do Al Nassr para a Liga saudita

Cristiano Ronaldo voltou a marcar de livre direto, no regresso do Al Nassr aos triunfos, com o 4-1 de hoje no terreno do Al-Feiha, na segunda jornada do campeonato saudita.

O avançado português está cada vez mais perto do seu 900.º golo, faltando apenas um, depois de ter cobrado com sucesso o livre aos 45+10 minutos. Já na segunda parte, viria a não conseguir o golo da marca hstórica que procura.

O Al Nassr, treinado pelo português Luís Castro e também com Otávio na equipa, foi claramente melhor na deslocação a Buraidah, destacando-se o excelente entendimento entre 'CR7' e o brasileiro Anderson Talisca.

O primeiro golo, aos cinco minutos, começou justamente com uma subtil assistência do capitão da seleção de Portugal, a abrir caminho para o remate de Talisca.

Depois, já com o relógio a marcar 10 minutos para lá dos 45, o português elevou com um livre marcado mais em jeito do que força.

Aos 85, o croata Brozovic fez o 3-0, culminando uma incursão pela esquerda com um remate em que a bola passou no pequeno espaço entre o poste e o guarda-redes.

Já depois do 3-1 - Sakala reduziu, aos 87 minutos -, Talisca fechou a contagem, igualmente de livre direto.

O Al Nassr sobe provisoriamente à segunda posição da Liga saudita, com quatro pontos, fruto de um empate e uma vitória.