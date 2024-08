Marítimo volta a ceder empate em casa para a II Liga

O Marítimo voltou a ceder um empate em casa em jogo a contar para a Liga Portugal Meu Super (II Liga).

Os verde-rubros estiveram em vantagem até ao minuto 90, com um golo da autoria de Martim Tavares aos 56 minutos, contudo já nos descontos Rodrigo Borges na própria baliza deu o empate ao Desportivo de Chaves.

Em jogo a contar para a terceira jornada do campeonato os verde-rubros receberam a visita do Desportivo de Chaves empataram a uma bola, com os golo apenas a surgir na segunda parte.

Ao minuto 57, Francisco França cruzou certeiro e veio a encontrar a cabeça de Martim Tavares já dentro da área dos flavienses, que não falhou.

Até ao golo, o jogo não teve grandes lances de perigo, principalmente nos primeiros 45 minutos, apesar dos verde-rubros terem tomado as ‘rédeas do jogo’.

A partir do minuto 70 o Chaves subiu mais um pouco e deixou vários avisos à baliza dos madeirenses, mas nem sempre foram felizes.

Quando se esperava pelo apito final eis que o defesa verde-rubro, Rodrigo Borges na tentativa de tirar a bola a um adversário acabou por colocá-la dentro da baliza, dando assim o empate ao Desportivo de Chaves.

Com este resultado o Marítimo soma agora cinco pontos e está no quarto lugar a dois pontos dos líderes Penafiel e Académico de Viceu.

O Desportivo de Chaves ocupa o 14.º posto.