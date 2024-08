Festa de encerramento do projecto AJA envolveu mais de 100 crianças e jovens

Ao longo dos últimos dois meses, a Casa do Voluntário proporcionou um Verão cheio de actividades lúdico-pedagógicas a 25 crianças e jovens, através do projecto 'AJA - Academia de Jovem Activo'.

A secretária regional, Ana Sousa, presente na festa de encerramento, sublinhou a importância deste projceto, por "permitir que crianças e jovens participem na vida em comunidade e ocupem os seus tempos livres com actividades promotoras de estilos de vida saudáveis", destacando ainda "o potencial humano e inclusivo deste projecto, alinhado com as políticas implementadas pelo Governo Regional, no que toca ao tema da Inclusão e proteção de crianças e jovens".

A festa de encerramento que se realizou, esta tarde, no Design Centre Nini Andrade, contou ainda com 80 jovens utentes da Associação ‘Garouta do Calhau’, parceiros da Casa do Voluntário, neste projecto inclusivo que encerrou com muita animação, música e actividades de lazer.