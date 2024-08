Combate ao incêndio mobilizou 1.053 operacionais e envolveu 271 meios

A linha cronológica dos acontecimentos e dados operacionais do incêndio foram apresentados ao Representante da República para a Madeira na visita ao Serviço Regional de Protecção Civil.

Na ausência do presidente António Nunes, coube ao vogal Marco Lobato apresentar 'o rescaldo' da operação realizada desde o dia 14 de Agosto, data da ignição que acabou por resultar no maior incêndio do ano na ilha da Madeira.

Fez saber que no total estiveram mobilizados um total de 1.053 operacionais e envolveu 271 meios. Da RAM estiveram envolvidos 847 operacionais com 268 meios. Acresce os 136 operacionais da FOCON e 30 bombeiros dos Açores.

Relacionados com os meios aéreos, além do helicóptero do SRPC com 10 elementos, os 2 Canadair operaram com o contributo de 30 operacionais. Meios aéreos realizaram 385 descargas (359 pelo 'heli', 26 pelos Canadair).