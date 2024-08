Funchal Summer Fest apresentado hoje

A Câmara Municipal do Funchal apresenta esta segunda-feira, 26 de Agosto, o evento 'Funchal Summer Fest', que se vai realizar pela primeira vez no próximo sábado, 31 de Agosto, no Parque de Santa Catarina.

O evento, destinado aos jovens do concelho, insere-se no âmbito das comemorações do Dia da Cidade e do Dia Internacional da Juventude, e será de entrada gratuita.

O recinto contará com dois palcos (principal e secundário) para diversos concertos e actuações, um espaço Gaming com E-Sports, outro de Realidade Virtual, assim como diversas outras áreas para a prática de actividades desportivas.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional de hoje:

- Entre as 11 e as 14h45 - O Representante da República para a Região, em seu nome e em nome do Presidente da República, visita as principais entidades envolvidas no combate aos incêndios, nomeadamente o Comando Operacional da Madeira (11h), o Serviço da Proteção Civil da Madeira (12h30) e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos (14h45);

- 12 horas - Apresentação pública da Regata Internacional Canárias - Madeira na Sede social do Clube Naval do Funchal;

- 15 horas - A Câmara Municipal do Funchal promove uma conferência de imprensa de apresentação do 'Funchal Summer Fest' no Salão Nobre da autarquia;

- 15h30 - O JPP promove uma acção política na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 16h30 - A CDU visita a freguesia do Curral das Freiras, com a companhia da dirigente nacional do Partido Ecologista Os Verdes, Manuela Cunha, para analisar os impactos dos últimos incêndios;

- Das 21 às 22h10 - XIX Semana Europeia de Folclore no Auditório do Jardim Municipal do Funchal;

Principais acontecimentos registados a 26 de Agosto, Dia Mundial do Cão:

1789 - A Assembleia Constituinte francesa aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.

1896 - Rebenta a insurreição armada nas Filipinas, contra o domínio espanhol. Ficou conhecida por "Grito de Balintawak".

1902 - O Sport Club de Belas, que daria lugar ao Campo Grande Football Club na base do Sporting, disputa o primeiro e único desafio de futebol, contra a equipa de Sintra. Vence por 3-0.

1927 - As forças leais à ditadura vencem militares revoltosos liderados pelo general Adalberto Gastão de Sousa Dias. O confronto é um dos mais sangrentos da República (cerca de 150 mortos e de 800 feridos).

1931 - Tentativa de golpe de Estado em Portugal, contra a Ditadura, dita a "Reviralhista". Um grupo de oficiais procura sublevar o Quartel de Metralhadoras 1, em Lisboa, sem sucesso.

1957 - É proclamada a independência da Namíbia.

1972 - Começam os XX Jogos Olímpicos da era moderna, em Munique, República Federal da Alemanha. Ficam marcados pela morte de onze elementos da equipa de Israel, sequestrados pelo comando árabe "Setembro Negro".

1974 - Portugal reconhece, em Argel, com a assinatura do acordo preliminar com o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), a independência da Guiné-Bissau, proclamada unilateralmente a 24 de setembro de 1973 e então reconhecida no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU).

1978 - É eleito Papa o cardeal italiano Albino Luciani que veio a adotar o nome de João Paulo I.

1992 - Os dirigentes da futura República Checa e da Eslováquia decidem o desaparecimento da Checoslováquia a partir de 01 de janeiro de 1993.

1993 - O Governo aprova, em Conselho de Ministros, um plano de reestruturação da Siderurgia Nacional, que prevê a divisão da companhia em duas empresas distintas.

1997 - Frederick Willem de Klerk, último Presidente branco da África do Sul, abandona a política. Libertou Nelson Mandela e pôs termo a mais de 40 anos de 'apartheid'.

1998 - É assinado, na Cidade da Praia, em Cabo Verde, o acordo de cessar-fogo para a Guiné-Bissau.

1999 - A quatro dias da consulta popular em Timor-Leste, a violência regressa a Díli, perante a passividade das forças indonésias. Morrem quatro pessoas e 12 ficam feridas.

2002 - Começa, em Joanesburgo, na África do Sul, a Cimeira Mundial do Desenvolvimento Sustentável, que pretende ver aprovadas medidas concretas para o desenvolvimento social, crescimento económico e proteção ambiental.

2008 - O Presidente russo, Dmitri Medvedev, anuncia o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas georgianas da Ossétia do Sul e Abkházia. Os países do Ocidente qualificam de "lamentável" e rejeitam reconhecimento da independência assim como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

2014 - Israel e os palestinianos acordam um cessar-fogo permanente para a Faixa de Gaza, depois de 50 dias de um conflito armado que devastou a zona.

2016 - A Polícia Federal brasileira indicia o ex-Presidente, Lula da Silva, a sua mulher e outras três pessoas por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro num caso da operação Lava Jato, que investiga crimes cometidos na Petrobras.

2021 - A Alemanha e os Países Baixos anunciam a conclusão dos processos de retirada de civis do Afeganistão.

