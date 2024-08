Presidente do Marítimo com processo disciplinar

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, está a ser alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido às críticas dirigidas à equipa de arbitragem no final da recepção ao Chaves, realizada no último domingo, em partida da 3.ª jornada da II Liga.

Presidente do Marítimo identificado pela PSP no final do encontro O dirigente verde-rubro foi tirar satisfações com a equipa de arbitragem liderada por Miguel Fonseca, no túnel, após o final do encontro diante do Chaves

Tal como o DIÁRIO avançou em tempo oportuno, o dirigente maritimista terá aguardado no túnel de acesso aos balneários para questionar a equipa liderada por Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto, devido aos acontecimentos durante o empate a uma bola, mas a conversa terá subido de tom e levado, inclusive, que a PSP também interviesse e identificasse o líder máximo do conjunto do Almirante Reis.