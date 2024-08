Fransérgio é a novidade no onze do Marítimo

O Marítimo entra em campo daqui a pouco, pelas 15h30, para defrontar o Desportivo de Chaves em partida referente à terceira jornada da Liga Portugal2 Meu Super (II Liga).

No Estádio do Marítimo os verde-rubros procuram a primeira vitória em casa para o campeonato, depois de na estreia, em jogo da jornada inaugural terem empatado a duas bolas com o Tondela.

Para este encontro o técnico Fábio Pereira chamou um dos últimos reforços da temporada, o médio Fransérgio para a equipa titular, por troca com Martim Tavares que tinha estado no ‘onze’ na jornada anterior onde os madeirenses venceram o Paços de Ferreira.

Eis o onze maritimista: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Romain Correia, Rodrigo Borges, Fábio China, Euller, Francisco França, Carlos Daniel, André Rodrigues, Fransérgio e Patrick Fernandes.

Quanto ao Desportivo de Chaves irá apresentar-se com Vozinha, Carraça, Bruno Rodrigues, Vasco Fernandes, Kiko, Paulo Víctor, Roan Wilson, Tiba, Sanca, Ktatau e Wellington.

De referir que no banco dos flavienses está o madeirense Pedro Pelágio, ex-jogador verde-rubros, que faz assim a sua estreia na convocatória da formação.

De referir que há entrada para esta ronda os verde-rubros somam quatro pontos, e estão no quinto lugar provisório, enquanto os flavienses estão no 15.º posto com apenas um ponto somado.