Cristian Ponde reforça ataque do Marítimo

Cristian Ponde é a mais recente aquisição do Marítimo, para atacar a subida a I Liga.

O avançado, de 29 anos, que soma 29 internacionalizações pelas selecções jovens de Portugal, aterra na Madeira para reforçar o ataque maritimista.

Em declarações às redes sociais do clube, Ponde assegurou que “chegar ao Marítimo é uma sensação muito boa”, realçando ter sido bem recebido por todos. “O Marítimo é um clube grande. Estou muito feliz e pronto para ajudar a equipa”, sublinha o mais recente reforço dos verde-rubros que, como jogador, descreve-se “um jogador inteligente, bom tecnicamente e bom finalizador”.

Cristian Ponde, que apela à junção de todos os adeptos em redor da equipa, considera que “uma das principais características desta liga é ser competitiva, pelo que todos os jogos são difíceis”, alertando para a necessidade e “somar pontos em todos os jogos e sempre na busca da vitória”, diz.

O novo reforço do Marítimo, que já tinha sido elogiado esta tarde pelo treinador Fábio Pereira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense, assinou por duas temporadas, mas ainda não vai estar disponível para o jogo diante dos algarvios, domingo, pelas 11 horas.

Nas últimas temporadas, o luso-romeno alinhou no Farense, inclusive tendo subido à Primeira Liga em 2022-23, e anteriormente teve duas experiências fora de Portugal, no Karpaty Lviv (Ucrânia) e no Grasshopper (Suiça).