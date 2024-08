Danilovic assinou pelo Marítimo por três anos

Vladan Danilovic deixou uma mensagem de despedida aos adeptos do Nacional, publicada na sua página do Facebook e Instagram, na qual diz que “para haver acordo são precisos dois”.

Eis a mensagem na integra do agora reforço do Marítimo: “Meu querido clube, meus queridos torcedores. Depois de 4 anos lindos e inesquecíveis, é hora de nos despedirmos. Eu não tinha a ideia que essa separação iria doer tanto... este desporto e negócio muitas vezes são cruéis e eu senti isso melhor na pele desta vez, porque são precisos dois para fazer um acordo. Tudo o que posso dizer é que me sinto orgulhoso e honrado por ter vestido a camisa Nacional. Quero agradecer a todas as pessoas do clube, aos treinadores, à equipa médica, ao Adrian e a todos os meus companheiros que me acolheram de coração aberto e acreditaram em mim, e agradeço especialmente a vocês, queridos nacionalistas, pelo carinho e amor de do primeiro dia ao último. Houve muitos momentos difíceis, mas também momentos bonitos acompanharam-nos neste percurso, mas trabalhámos todos juntos para devolver o Nacional ao lugar onde pertence, na primeira Liga. Obrigado por tudo, obrigado por tanto! Nunca vou te esquecer”

Refira-se que, entretanto, Danilovic, depois de passar nos exames médicos feitos ao longo da amanhã, assinou contrato por três anos e vai vestir a camisola 18, devendo ser oficializado nas próximas horas-