Rússia reivindica tomada de duas novas localidades no Leste da Ucrânia

O Exército russo reivindicou hoje a conquista de duas novas localidades nas regiões de Donetsk e Lugansk, onde continua a avançar contra as tropas ucranianas que estão em menor número e sem poder de fogo.

No seu relatório diário, o Ministério da Defesa russo anunciou a captura de Mykolaivka, na região de Donetsk, e de Stelmakhivka, na região de Lugansk, que está quase inteiramente sob controlo de Moscovo.

O ministério russo não especifica exatamente onde se situa Mykolaivka, mas, de acordo com os canais de especialistas militares ucranianos, uma cidade com este nome ficou recentemente sob o controlo dos soldados russos.

Esta localidade está situada a cerca de 15 quilómetros de Pokrovsk, um importante centro logístico, que há várias semanas tem sido alvo de ataques das tropas russas, o que levou as autoridades locais a ordenarem, em 19 de agosto, a retirada de famílias com crianças da cidade e dos seus arredores.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já admitiu, na quarta-feira, que a situação é "extremamente difícil" para o exército ucraniano que se encontra perto de Pokrovsk.

"Os principais esforços e as maiores forças da Rússia estão concentrados nessa região", explicou o líder ucraniano.

Apesar da ofensiva surpresa lançada por Kiev em 06 de agosto na região russa de Kursk, a Rússia continua a ganhar terreno de forma constante na região ucraniana de Donetsk, que continua a ser o epicentro dos combates.

Na quarta-feira, Zelensky garantiu, no entanto, que a ofensiva na Rússia permitiu aliviar a pressão no leste do seu país.