A Rússia reivindicou hoje a captura de uma aldeia a cerca de quinze quilómetros da cidade de Pokrovsk, um importante centro logístico no leste da Ucrânia que tem como alvo há vários meses.

"Através de ações ativas", as forças russas "libertaram a aldeia de Svyrydonivka, na República Popular de Donetsk", afirmou o Ministério da Defesa russo em comunicado. Nos últimos dias, o exército russo reivindicou a captura de várias aldeias nesta zona onde as suas tropas avançaram rapidamente desde a captura de Otcheretyne no início de maio.

Estes avanços são um sinal de pressão que não está a diminuir na Frente Oriental, apesar do avanço sem precedentes das forças ucranianas na região de Kursk desde 06 de agosto.

Embora esta ofensiva atraia muita atenção, a maioria dos combates continua a ter lugar em Donbass, na Ucrânia, onde as tropas russas têm vantagem contra as forças ucranianas em menor número.

A cidade de Pokrovsk, que tinha cerca de 61 mil habitantes antes do conflito, está numa rota importante para os redutos ucranianos de Chasiv Yar e Kostiantynivka.

As autoridades ucranianas apelaram nos últimos dias para os residentes saírem, face ao avanço das tropas russas.