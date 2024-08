PS louva solidariedade de Timor-Leste

O grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) vai apresentar, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de louvor ao governo de Timor-Leste, em reconhecimento pela solidariedade manifestada e pelo anunciado apoio financeiro para ajudar à recuperação das zonas afectadas pelos incêndios que assolaram a ilha da Madeira.

Em nota emitida, os socialistas, pela voz do deputado Victor Freitas, referem que "os fogos atingiram uma área superior a 5 mil hectares, causando prejuízos gravíssimos ao nível do coberto vegetal e da flora da Região, por pouco não atingindo residências, e fazem notar que a recuperação das zonas afectadas levará dezenas de anos e implicará um significativo dispêndio financeiro, para o qual deverão contribuir as instâncias governativas regionais, nacionais e mesmo europeias".

Victor Freitas destaca a importância do apoio de Timor -Leste, com um montante de 2,2 milhões de euros, que permitirá ajudar a fazer face aos prejuízos causados pelos incêndios que atingiram os concelhos da Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana.

Salienta, ainda, que a solidariedade de Timor-Leste para com a Região Autónoma da Madeira não é de agora, lembrando que, aquando da aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, o governo timorense disponibilizou um apoio financeiro na ordem dos 750 mil dólares para ajudar as vítimas e contribuir para a reconstrução da Madeira.

O deputado do PS acrescenta que a relação entre aquele país e a Região saiu ainda mais reforçada aquando da visita à Madeira do actual primeiro-ministro de Timor, Xanana Gusmão, em Outubro de 2017, altura em que, então na qualidade de ex-Presidente da República, proferiu uma conferência na Assembleia Legislativa da Madeira, subordinada ao tema 'Desafios do Desenvolvimento', e recebeu o título ‘Doutor Honoris Causa’ por parte da Universidade da Madeira, em reconhecimento pelo seu papel na resistência timorense.

Victor Freitas não deixa também de evidenciar que este novo gesto solidário se reveste de "maior valor e enobrece" ainda mais a nação timorense e o seu povo, se atendermos às declarações proferidas em 1999 pelo então presidente do Governo Regional e do PSD, Alberto João Jardim, que disse que “a Madeira não vai descontar um tostão que seja para apoiar medidas em Timor”.

Ora, apesar destas afirmações do ex-líder do Executivo madeirense, o deputado socialista destaca o facto de o Governo de Timor “não seguir a lógica de ‘olho por olho, dente por dente’, do Antigo Testamento”.

Assim, o PS enaltece e agradece o apoio e a expressão de solidariedade por parte do Executivo timorense, defendendo, por isso, a aprovação de um voto de louvor no Parlamento madeirense.