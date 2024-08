Novo assalto em São Martinho

Um bar, localizado em São Martinho, foi assaltado na madrugada deste domingo, 25 de Agosto.

O ladrão recorreu a uma ferramenta de construção para partir a porta em vidro e aceder ao interior do estabelecimento de restauração 'Oceano D’ Apetites', situado no rés-do-chão do Edifício Várzea Park.

O estrondo do estilhaçar da porta, pouco depois da 1 hora da manhã, acabou por acordar a vizinhança, que afugentou o larápio e accionou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Do assalto terão resultado avultados prejuízos.

Os moradores da Rua da Bolívia têm denunciado o aumento da insegurança nas redondezas. Há relatos de vários estabelecimentos comerciais alvo de assaltos nos últimos tempos.