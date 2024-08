Machico queima hoje os 'Fachos' envoltos em grande polémica

O concelho de Machico será palco, esta noite, depois das 21h30, da tradicional queima dos 'Fachos', uma celebração centenária, que marca o início da festa do Santíssimo Sacramento, e que costuma atrair tanto residentes como visitantes. No entanto, este ano, o evento ocorre sob um manto de polémicas, que tem gerado discussões acaloradas, com muitos a considerarem ser um "insulto" e um "total desrespeito" face ao grande incêndio que lavra na ilha há mais de 11 dias.

Uma das principais entidades a vir logo a público pedir o cancelamento das festividades foi a Quercus, há quase uma semana atrás, através da sua responsável Elsa Araújo. "No próximo fim-de-semana há a queima dos fachos e nós apelamos à PSP que não autorize a queima de fogo", sublinhou, solicitando também um controlo mais apertado por parte das autoridades.

Quercus apela à não realização da Queima dos Fachos em Machico A Quercus Madeira, através da responsável Elsa Araújo, defende que a queima dos Fachos, que se realiza no próximo fim-de-semana, em Machico, deve ser cancelada devido aos incêndios.

Entretanto, vários outras entidades e partidos - ADN, RIR, MPT, PPM - manifestaram-se contra, inclusive com o PAN Madeira a avançar mesmo com uma petição pública, (que conta com quase 800 assinaturas) para colocar um ponto final, este ano, no acontecimento, "em sinal de respeito e solidariedade para com os bombeiros que, heroicamente, têm lutado incansavelmente para combater os incêndios que devastam a nossa ilha, e em homenagem à vasta área de território que foi tragicamente destruída pelas chamas".

PAN cria petição e pede à Câmara de Machico que cancele os tradicionais 'Fachos' O PAN-Madeira informou, através de comunicado, que pediu ao Município de Machico o cancelamento da tradicional queima dos 'Fachos', "em sinal de respeito e solidariedade para com os bombeiros que, heroicamente, têm lutado incansavelmente para combater os incêndios que devastam a nossa ilha, e em homenagem à vasta área de território que foi tragicamente destruída pelas chamas".

Apesar dos vários pedidos de cancelamentos, a Câmara de Machico, na Madeira, decidiu manter o tradicional evento, assegurando que estão reunidas todas as condições de segurança. Ricardo Franco, presidente da autarquia, referiu que também que em anos anteriores o evento foi realizado mesmo havendo fogos a atingir a ilha.

Machico vai acender os 'Fachos' no sábado e assegura condições de segurança A Câmara de Machico, na Madeira, vai manter a tradicional Festa dos Fachos, que serão acesos no sábado à noite, indicou hoje o presidente do município, assegurando que estão reunidas todas as condições de segurança.

Na quarta-feira, em conferência de imprensa, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, não se opôs à realização do evento "desde que não ponha em causa os meios" de combate ao incêndio e "não tenha implicações" para a Proteção Civil.

Já o secretário regional da Proteção Civil, Pedro Ramos, tinha afirmado anteriormente, em declarações à RTP/Madeira, que a festa religiosa deveria acontecer sem a queima dos fachos.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h30 - Conferência de imprensa para apresentar o ponto de situação relativamente ao incêndio, com a presença de Miguel Albuquerque, nas Instalações do Serviço Regional de Proteção Civil.

- 11h00 - BE realiza iniciativa política, no pequeno miradouro que fica abaixo da Pousada dos Vinháticos - Encumeada.

- 11h00 - Café Memória da Madeira com o tema 'Vamos Conversar sobre o Autocuidado' com a psicóloga Catarina Gonçalves, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000)

- 12h00 - Regatas de Canoas Tradicionais do Funchal, na Baía do Funchal - Cais

- 16h30 - CDU promove acção de contacto com as populações nas localidades economias locais mais afetadas pelos mais recentes incêndios, na freguesia do Jardim da Serra (no acesso ao Caminho da Corrida)

- 19h00 e 20h00 - Dia da Independência da Ucrânia

19h00 - Marcha com início junto do teleférico no Funchal

20h00 - Concerto no Jardim Municipal com a presença de José Manuel Rodrigues



- 21h00 - Concertos 'No Atlântico me Confesso', por Filipe Passos, na Central Hidroelétrica da Ribeira da Janela - Porto Moniz

- 21h30 - 32.º Festival Internacional de Folclore, com a participação de grupos oriundos do Equador, México, Portugal Continental, Pico - Açores e Madeira, na Avenida 1.º de Maio, Ponta do Sol.



Noite - Arraial de S. Vicente, com actuação de Carolina de Deus e Padre Guilherme

CURIOSIDADADES:

- Dia do Artista e Dia Internacional da Música Estranha;

- Este é o ducentésimo trigésimo oitavo dia do ano. Faltam 129 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

79 - Erupção do Vesúvio que enterra as cidades de Pompeia, Oplontis e Stabiae sob cinzas e lapili e a cidade de Herculano sob um fluxo de lama.

410 - Os Visigodos tomam Roma.

1349 - Seis mil judeus são chacinados na cidade de Mainz, acusados da propagação da peste bubónica.

1456 - Completa-se a impressão da Bíblia de Gutemberg.

1820 - Eclode a Revolução Liberal, no Porto.

1879 - Início das obras na Avenida da Liberdade, em Lisboa, com a demolição do Teatro das Variedades e da Praça de Touros do Salitre.

1891 - Thomas Edison regista a patente da primeira câmara de imagens em movimento.

1911 - Manuel de Arriaga é eleito primeiro Presidente da República Portuguesa.

1913 - É lançado o semanário "O Sport Lisboa", o primeiro jornal de clube existente em Lisboa.

1949 - Entra em vigor o Tratado do Atlântico Norte que cria a NATO.

1958 - Disputa-se o primeiro Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, no circuito da Boavista, no Porto. O piloto britânico Stirling Moss é o vencedor.

1960 - É registada a temperatura mais baixa alguma vez verificada no Globo Terrestre: 88 graus negativos em Vostok, Antárctica.

1961 - Gunter Litfin, de 24 anos, é a primeira vítima mortal do Muro de Berlim. É abatido a tiro por guardas transfronteiriços da RDA quando tenta passar de Berlim Leste para Berlim Ocidental.

1968 - A França faz deflagrar a primeira bomba de hidrogénio, no Pacífico.

1991 - O parlamento da Ucrânia declara a independência da República, tornando-se na quinta República soviética a separar-se da administração de Moscovo.

1995 - É lançado mundialmente o Windows 95, a nova versão do sistema de exploração da Microsoft.

2005 - A norte-americana Google, que tem o motor de busca de Internet mais usado no mundo, lança o serviço telefónico e de mensagens instantâneas Google Talk.

2006 - A Assembleia-geral da União Astronómica Internacional decide, em Praga, República Checa, retirar a Plutão o estatuto de planeta, passando assim a oito o número oficial de planetas do sistema solar.

2007 - O jornal do Vaticano L'Osservatore Romano condena o filme romeno "4 luni, 3 saptamini si 2 zile", do realizador Cristian Mungiu, premiado com a Palma de Ouro e Prémio da Crítica Internacional no último Festival de Cannes, França.

2008 - Com 51 medalhas de ouro, 21 de prata e 28 de bronze, a China "vence", pela primeira vez na sua história, o quadro de medalhas - com base no critério de mais títulos -, e deixa os Estados Unidos em segundo lugar (36 ouros). A China ganha em modalidades (tiro com arco, esgrima, vela, voleibol de praia) onde não tinha força, e mantem os êxitos naquilo em que já era boa (ténis de mesa, badminton, saltos para a água ou halterofilismo), nos Jogos Olímpicos Pequim2008, China.

2009 - Lei das Uniões de Facto. O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veta a nova lei considerando "inoportuno" que em final de legislatura se façam alterações de fundo à atual legislação e alertando para a falta de uma "discussão com profundidade" sobre a matéria.

2010 - O ciclista espanhol Alberto Contador é suspenso provisoriamente pela União Ciclista Internacional, depois de ter acusado positivo num controlo antidoping durante a Volta a França.

2012 - A justiça norueguesa condena a 21 anos de prisão Anders Behring Breivik, 33 anos, autor confesso dos ataques de julho de 2011 na Noruega, que fizeram 77 mortos em Oslo e na ilha de Utoya.

2016 - A Comissão Europeia chega a um acordo de princípio com o Governo português para a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos "em condições de mercado".

2017 - Cristiano Ronaldo, 31 anos, é eleito o melhor jogador da UEFA de 2016/2017, época em que conquista pela segunda vez consecutiva a Liga dos Campeões de futebol, ao serviço do Real Madrid, em Monte Carlo, Mónaco.

2020 - O Partido Republicano dos Estados Unidos nomeia formalmente Donald Trump como recandidato às eleições presidenciais norte-americanas de 03 de novembro, um dos primeiros atos oficiais da convenção, em Charlotte, Carolina do Norte.

2022 - O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, reúne-se com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, em Kiev, e anuncia que Portugal vai apoiar a reconstrução de escolas na região de Jitomir, a cerca de 150 quilómetros a oeste de Kiev.

PENSAMENTO DO DIA: