Presidente admite que Governo Regional pode cair se partidos apresentarem Moção de Censura

“Neste momento, se uma das forças políticas nos retirar o apoio e apresentar uma Moção de Censura, o Governo cai”. Foi desta forma que Miguel Albuquerque respondeu quando foi confrontado pelos jornalistas com as críticas da oposição à sua actuação nos últimos incêndios.

O presidente do Governo Regional falava aos jornalistas à margem da sessão solene do Dia do Concelho de São Vicente e afirmou que o problema não são os incêndios, mas o facto de se tratar de um governo minoritário, que depende do apoio parlamentar e político de um conjunto de forças.

O presidente negou que vá proceder a demissões, nomeadamente de Pedro Ramos, na sequência dos incêndios que assolaram a Madeira desde o dia 14 de Agosto.

Miguel Albuquerque, confrontado com as críticas por parte dos partidos da oposição, diz que “o que está em questão não é o incêndio, o que está em questão é a ambição de certas criaturas pelo poder”. Quando questionado sobre as críticas dentro do próprio PSD, disse que nunca viu os críticos a enfrentar um incêndio.

O presidente do Governo Regional diz que o combate aos incêndios fez-se de acordo com os ditames técnicos.

“Ninguém foi de férias. Nós acompanhamos o incêndio desde a primeira hora e isso é apenas tentar aproveitar uma situação de gravidade e complexidade, que gera uma emoção das pessoas”, voltou a frisar o governante que, durante o combate aos incêndios, esteve no Porto Santo.

“Quando o fogo deriva para a Cordilheira Central pedimos de imediato os Canadair”, por ser uma zona onde podiam actuar, garantiu.