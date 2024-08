Mayor de Saint Helier marca presença no 'Portuguese Food Festival' em Jersey

Ao início desta tarde, o 'mayor' de Saint Helier, Simon Crowcroft, visitou o People's Park, o recinto onde decorre o 'Portuguese Food Festival'.

Ver Galeria

A visita foi realizada na companhia do director regional das Comunidades e da Cooperação Externa da Madeira, Sancho Gomes, e do Conselheiro das Comunidades Madeirenses na Ilhas do Canal, João Carlos Nunes.

Simon Crowcroft, em declarações exclusivas ao DIÁRIO, afirmou ser "um prazer estar novamente nesta festa que está a ser muita boa".

Disse ainda que o evento 'Portuguese Food Festival' permite que toda a comunidade de Saint Helier se junte para desfrutar do bom tempo, da comida e da música portuguesa, assim como assistir à actuação do Grupo de Folcore Madeirense em Jersey, sublinhando que este é um ponto alto do calendário anual das festas desta cidade.

Esclareceu ainda que não é preciso fazer publicidade porque toda a gente sabe que o festival decorre por estes dias, tendo o seu ponto alto amanhã, segunda-feira, que é feriado no Reino Unido.

“Esta festa é frequentada por milhares de pessoas que apreciam a gastronomia portuguesa e juntam a sua voz aos artistas que actuam em placo. Este evento é muito importante para comunidade portuguesa radicada em Jersey, especialmente para a oriunda da ilha da Madeira,“ concluiu.

O 'Portuguese Food Festival' começou na passada quinta-feira e termina amanhã e conta com a actuação de vários artistas da Madeira, como é o caso da Banda Aoakaso, do cantor Vítor Sousa e ainda de outros artistas oriundos da Madeira, mas que vivem em Jersey, tais como Carlos Rodrigues, Sónia Nobrega, Venâncio Costa, Fill Vieira e Idalina Andrade.