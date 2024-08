Governo apela à população que mantenha serenidade após sismo ao largo de Sines

O Governo apelou hoje à população para que mantenha a serenidade e siga as recomendações da proteção civil na sequência do sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter com epicentro a 58 quilómetros a oeste de Sines.

O sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter foi registado às 05:11 e teve epicentro a 58 quilómetros a oeste de Sines, no distrito de Setúbal, e não causou danos pessoais ou materiais até ao momento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Seguiu-se uma réplica de 1.2 pelas 5h47, a 20 km de profundidade, sendo que o primeiro abalo deu-se a 25 km de profundidade.

Em comunicado, o Governo diz estar em coordenação estreita com todos os serviços relevantes na matéria.

"Apelamos à população para que mantenha a serenidade e siga as recomendações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (https://prociv.gov.pt/pt/home/)", é referido na nota.

A informação será atualizada ao longo da manhã, designadamente pelo IPMA e pela Proteção Civil.

Na sequência da reunião com a proteção civil, prevista para as 09:00, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, será recebido pelo Presidente da República, em Belém.

O Presidente da República tem estado a acompanhar a situação com o primeiro-ministro e irão reunir, em Belém, logo após o 'briefing' que irá decorrer na proteção civil.