Porto Santo Racket Center acolhe Pity Trophy

O Porto Santo Racket Center acolhe, a partir de sábado, o Pity Trophy, um torneio aberto e na modalidade de pares equilibrados e que culmina com a entrega de prémios no domingo, que visa também relembrar e celebrar assim os 20 anos do Complexo.

Era esperada a visita de Vasco Costa, presidente da Federação que, conjuntamente com João Pedro Mendonça presidente da Associação de Ténis da Madeira, iriam reunir com os directores do complexo com o intuito de introduzir no seu calendário várias provas regionais, nacionais e internacionais que "irão de certeza provocar um efeito multiplicador em várias vertentes no panorama regional", diz a organização.

Contudo, por razões profissionais, Vasco Costa não poderá estar presente ficando os trabalhos a cargo de João Pedro Mendonca, Rui Trindade e Piti Borges que, no passado, conjuntamente com Flores Marquês, realizaram vários eventos de cariz internacional.