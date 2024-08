Ponta do Sol e Santana mantiveram vigilância a fogos durante a noite

Os dois focos de maior preocupação dos fogos que ainda assolam a Madeira continuam a gerar preocupação e isso notou-se com a atenção que os Bombeiros locais e todo restantes pessoal de apoio deu durante a noite.

O evoluir lento dos fogos na cordilheira central da ilha, mais precisamente nas montanhas ao redor do Pico Ruivo, apesar das descargas de água dos Canadair ontem durante a tarde, não ajudaram a resolver definitivamente a situação. A vigilância é apertada, uma vez que durante a noite, dadas as zonas inacessíveis, é impossível o combate directo.

Na zona, neste momento, o céu nublado e as nuvens baixas, a manterem-se assim, poderão condicionar a acção dos aviões que vieram ajudar no combate. Pelo menos durante a manhã e enquanto houver estas condições, os Canadair poderão ter de ficar em terra. A previsão de chuva, ainda que fraca e a se concretizar, a Norte e terras altas da ilha, poderá vir dar uma ajuda preciosa.

Os dois aviões Canadair estão estacionados na placa do Aeroporto do Porto Santo, mas já é possível ver-se movimentação de pessoal. Foto Netmadeira

No outro ponto, no concelho de Ponta do Sol, tanto na Lombada, como no Pomar/Caminho Real, mereceram também vigilância e atenção pelo 10.º dia consecutivo deste incêndio iniciado a 14 de Agosto.

Refira-se que o aviso amarelo emitido pelo IPMA mantém-se hoje, pelo menos até às 19 horas (18h00 UTC), mas apenas na costa Sul da ilha da Madeira.