Algum trânsito mas ainda ao 'ritmo' de Agosto

Bom dia. Algum trânsito nesta sexta-feira, 23 de Agosto, mas ainda assim nada que se compare aos períodos fora do Verão, nomeadamente e em específico deste mês. As estradas apresentam-se com muito menos tráfego automóvel e isso nota-se nos congestionamentos inexistentes.

Na Via Rápida, onde normalmente se nota mais o trânsito, nada de realçar em termos de zonas com congestionamento. Mesmo no centro do Funchal, não se passa nada de especial, com vias completamente descongestionadas.