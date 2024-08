A manchete, com uma foto elucidativa, revela ainda assim pouco do tanto que já terá ardido desde quarta-feira. Perto de cinco mil hectares ardidos, escrevemos em manchete.

No seguimento de mais um especial de páginas, contamos, entre outras notícias, que o "Incêndio que lavra há cinco dias já terá destruído o equivalente a 4.700 campos de futebol, segundo o levantamento do sistema de informação da Comissão Europeia"; que o "Fogo que alastrava para o Paul da Serra estava a ser combatido por 195 operacionais apoiados por 40 meios"; que "Especialista teme que atinja a Floresta Laurissilva"; que a "Quercus pede seriedade na prevenção"; que "Na Serra de Água lamenta-se a triste sina", que "160 pessoas tiveram de abandonar as suas casas"; e que "Albuquerque atira-se aos 'abutres políticos' e aos 'treinadores de bancada'". Tudo para ler entre as páginas 2 e 10.

Ainda sobre as condições climatéricas que, por um lado, alimentam o fogo, impedem a operacionalidade plena do Aeroporto, o que não constitui qualquer novidade. Contudo, calculamos que Mais de 10 mil passageiros em terra por causa de "Cerca de 60 voos, entre partidas e chegadas, foram ontem cancelados devido ao vento no Aeroporto da Madeira", acaba por gerar dias e horas difíceis para muita gente. Leia o que apuramos na página 11.

Do lado positivo das notícias, o Marítimo confirma estatuto de candidato à subida de divisão, já que os "Verde-rubros conquistam em Paços de Ferreira a primeira vitória desta edição da II Liga". A crónica e as reacções nas páginas 22 e 23

Igualmente no futebol, mas no de formação, um Craque madeirense sonha jogar no Real Madrid é a história que pode ler na página 19.

E ainda a história que a Madeira na Rede de Observatórios de Turismo Sustentável, que pode ler na página 40.