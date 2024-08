'Europa 2' regressa à Madeira com quase 900 pessoas a bordo

O 'Europa 20' regressou, esta manhã, ao Porto do Funchal, e acostou no cais Norte, onde vai pernoitar.

A bordo, viajam 525 passageiros e 371 tripulantes, revelou hoje a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Proveniente de Ponta Delgada, nos Açores, o navio fica 34 horas na Madeira. Parte amanhã, pelas 18 horas, para o Algarve, no âmbito do cruzeiro de 13 noites, iniciado em Lisboa a 10 de Agosto.

O 'Europa 20' fez escalas em Praia da Vitória, Horta, Ponta Delgada e, agora, no Funchal, seguindo-se Portimão, Cadiz, Puerto Benus e Málaga, onde termina a viagem a 23 de Agosto.

O navio vai ficar a operar no Mediterrâneo até Outubro, posicionando-se depois, na Austrália, seguindo-se a Ásia e os EUA.

No Verão de 2025, o 'Europa 20' vai realizar cruzeiros no Norte da Europa e no Mediterrâneo, regressando ao Porto do Funchal a 25 de Outubro do mesmo ano.