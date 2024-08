Cinema em queda livre no 2.º trimestre

No 2.º trimestre de 2024, "contabilizaram-se 3.334 sessões de cinema na Região Autónoma da Madeira (RAM), correspondendo a um decréscimo de 7,5% face a igual período de 2023", reflectindo nos outros dois indicadores.

"O número de espetadores fixou-se nos 38.275, diminuindo 37,7% em termos homólogos enquanto as receitas de bilheteira rondaram os 219,8 mil euros, diminuindo 34,5% face a igual período do ano anterior", dados esses que, naturalmente estão mais interligados.

Foto DREM

Já "em termos cumulativos, os dados mostram que, no 1.º semestre de 2024, nos cinemas da RAM contabilizaram-se 6.729 sessões, 80.529 espetadores e 469,9 mil euros de receitas, traduzindo decréscimos de 1,9%, 17,7% e 14,2%, respetivamente, em comparação com o mesmo período de 2023", refere a Direção Regional de Estatísticas da Madeira (DREM), de acordo com os dados provisórios disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).