Garantido escoamento de toda a produção de uvas na Madeira

O escoamento da produção de uvas encontra-se garantido pelos operadores económicos regionais, revelou hoje o presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

Tiago Freitas falava no âmbito de mais uma visita englobada no roteiro de vindimas, que tem levado os responsáveis do IVBAM por toda a Região, com o intuito de monitorar o estado de maturação e a saúde fitossanitária das uvas. Os locais visitados incluíram o Caniçal, no concelho de Machico, São Jorge, no concelho de Santana, Seixal, no concelho de Porto Moniz, Câmara de Lobos e Porto Santo.

O presidente do IVBAM dá nota de que mais de 1600 toneladas de uvas já foram colhidas até ao momento, superando a quantidade do mesmo período no ano anterior. A casta tinta negra tem tido destaque, adianta aquele responsável, representando cerca de 1400 toneladas da colheita, com maior incidência nos concelhos de Câmara de Lobos e São Vicente.

Tiago Freitas adianta que o Governo Regional "vai intervir com uma medida excepcional, através do apoio de 20 cêntimos por quilo na casta tinta negra para compensar os custos de produção, nomeadamente a mão-de-obra".

Este ano, como medida temporária e excepcional, a União Europeia aprovou um financiamento de um montante total de 15 milhões de euros a Portugal, de apoio à destilação de vinho com denominação de origem protegida (DOP) e com indicação geográfica protegida (IGP) para produção de álcool destinado exclusivamente a fins industriais, incluindo produtos de desinfeção ou fármacos, ou para fins energéticos para fazer face à redução dos stocks de vinhos DOP e IGP existentes em Portugal Continental. Na Região Autónoma da Madeira a questão é diferente, explica Tiago Freitas. "O Governo Regional intervém para compensação dos custos de mão-de-obra que, para esta campanha, foram apontados pelos viticultores e operadores económicos como o grande constrangimento", avança.

Durante as visitas, as equipas de controle acompanharam a verificação do grau de álcool provável e a condição fitossanitária das uvas. Em geral, as uvas apresentaram boa maturação, e não se espera uma variação significativa na qualidade em comparação com a vindima do ano passado, de acordo com os técnicos.