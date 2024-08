Comunidade ainda "em choque" devido à morte de filha de madeirenses em Southport

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, esteve hoje em Southport, em representação do Governo Regional, para assistir ao funeral de Alice Aguiar, filha de madeirenses, que foi brutalmente assassinada no mês passado num ataque armado a um centro recreativo no noroeste de Inglaterra.

Sancho Gomes disse que este foi "o dia mais intenso" vivido em toda a sua carreira.

As cerimónias fúnebres foram assistidas por mais de "300 pessoas", num "ambiente pesado" devido à tragédia que se abateu sobre aquela família.

Multidão no último adeus à filha de madeirense morta em Southport Alice Aguiar foi uma das três crianças assassinadas à facada num centro recreativo no noroeste de Inglaterra

"Estavam para cima de 300 pessoas nas ruas e toda a cidade de Southport se mobilizou para a apoiar estas famílias", referiu, acrescentando que a comunidade ainda "está em choque".

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa disse ainda que o Governo Regional "fez tudo o que estava ao seu alcance para tentar minimizar o impacto negativo que esta tragédia teve sobre a família".

Por indicação do senhor presidente do Governo Regional, estivemos, desde a primeira hora, a disponibilizar o nosso apoio naquilo que fosse necessário, quer à família que reside na Madeira, quer à família que reside no Reino Unido". Sancho Gomes

A 30 de Julho último três crianças - entre as quais Alice Aguiar - foram assassinadas à facada num centro recreativo em Southport, no noroeste de Inglaterra, por um rapaz de 17 anos nascido no País de Gales, filho de pais ruandeses.