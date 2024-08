Lista de estradas da Madeira encerradas ou condicionadas foi actualizada

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direção Regional de Estradas (DRE), acaba de divulgar a lista de estradas regionais que, neste momento, estão encerradas e/ou condicionadas devido aos incêndios que assolam a Região.

A DRE "relembra ainda que as estradas deverão ser sempre utilizadas com muita precaução", sendo que da lista contam-se 15 estradas.

Encerrados ao trânsito acessos ao Paul da Serra por Estrada Regional "Foram encerrados ao trânsito os acessos ao Paul da Serra por Estrada Regional", avançou há instantes a Direcção Regional de Estradas.

ER 211 – Entre o sítio das Quebradas (miradouro do Redondo) e o sítio do Lombinho (Ribeiro Velho) – Ponta Delgada;

ER 105 - Entre a Porta da Vila e o Paúl da Serra;

ER 209 - Entre a Ribeira da Janela e o Paúl da Serra.

ER 105 – Entre a Encumeada e o Paúl da Serra (Lombo do Mouro).

ER 209 - Entre a Malhadinha e o Paúl da Serra;ER 210 - Entre os Prazeres e a Fonte do Bispo.

Com o trânsito condicionado encontram-se as seguintes Estradas Regionais:

ER 204 – Entre o entroncamento com a Rua Nova do Canto do Muro e o centro de inspeções do Funchal;

ER 204 – Entre o entroncamento com o Caminho do Palheiro e o entroncamento com a Estrada da Camacha;

ER 204 – Entre o entroncamento com a Rua Urbanização dos Sobreiros e o entroncamento com a Rua da Olaria (lado nascente);

ER 204 – No troço da antiga Estrada do Aeroporto, entre os quilómetros 3+750 e 4+000 na zona da Cancela;

ER 204 – Entre o entroncamento com o Caminho Velho do Jardim do Sol e o entroncamento com o Caminho Velho da Azenha;

ER 204 – Entre o entroncamento com a ER 205 (Estrada Eng. Abel Vieira) e o entroncamento com Caminho da Mãe de Deus.

ER 103 – Entre o sítio do Cabouco (entroncamento com a ER 217) o sítio da Fajã do Cedro Gordo;

ER 206 – Entre a saída da ER 101 (VR1), nó de Gaula, e a Rua da Urbanização da Lombadinha.

ER 211 – Entre o sítio do Paço da Areia e o sítio das Quebradas.