Funchal apela à poupança de água

"Por força da combinação de tempo quente, incêndios e constrangimentos relacionados com a queda de pedras, que afectam a adução de água às estações de tratamento da ARM que abastecem a cidade do Funchal, a Câmara Municipal alerta para a necessidade de poupar água, evitando-se as atividades não essenciais, nomeadamente a lavagem de quintais e de automóveis", refere o município em comunicado.

Na referida nota, o Município do Funchal agradece ainda a colaboração de todos os cidadãos na poupança deste bem essencial.