Intervenção na rede de águas na Rua dos Netos

A Câmara Municipal do Funchal informa que, no âmbito da empreitada Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase', a partir de segunda, dia 19 de Agosto, serão executados os trabalhos de substituição da rede de água potável na Rua dos Netos, no segmento entre a Rua 5 de Outubro e a Rua dos Ferreiros, com prazo previsto até o dia 30 de Agosto.

No mesmo dia também será reaberta a circulação rodoviária na Rua dos Netos, segmento compreendido entre a Rua dos Ferreiros e a Rua das Mercês.

Durante a intervenção, a CMF alerta que fica interrompida a circulação rodoviária, com excepção do acesso e saída do parque de estacionamento, que será garantido inicialmente pela Rua 5 de Outubro e com o desenvolvimento da obra, posteriormente pela Rua dos Ferreiros.

Esta é a última fase de intervenção nesta zona, que englobou a total remodelação das rede de água da Rua dos Ferreiros, Calçada da Encarnação e Rua dos Netos.

Para evitar constrangimentos rodoviários, a CMF solicita aos condutores que se mantenham atentos às comunicações da autarquia e consultem, para mais informações, a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.