ARM apela à moderação no consumo de água perante avisos de tempo quente e incêndios

A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, empresa pública que exploração e a gestão do sistema multimunicipal de águas e de resíduos da Região, lançou hoje um apelo à população, pedindo moderação no consumo de água, tendo em conta os avisos meteorológicos para tempo quente em vigor no arquipélago, bem como alastrar dos incêndios em várias frentes na zona Oeste.

"A água deve ser usada apenas para o estritamente necessário", sublinha a ARM.

Considerando os avisos meteorológicos em vigor, emitidos pelas entidades competentes, devido ao calor que assola a Região, bem como aos incêndios que assolam algumas zonas dos concelhos da Ribeira Brava e Câmara de Lobos, a ARM apela à população para a contenção no uso da água, evitando comportamentos desapropriados neste momento, como por exemplo lavar os quintais e arredores, viaturas e via pública.

A ARM apela, igualmente, a todas as entidades gestoras das redes de distribuição de água para "a adopção de medidas urgentes para uma utilização eficiente dos recursos hídricos disponíveis, sobretudo na reparação de roturas, mitigando as perdas e evitando o desperdício de água".

"É importante que este esforço de consumo moderado da água por parte de todos se mantenha durante os próximos dias, para que os sistemas de abastecimento de água para consumo humano se possam restabelecer e se possa assegurar a entrega de água para combate aos incêndios e também ao regadio", enfatiza a empresa pública.

O incêndio, que deflagrou na passada quarta-feira na Ribeira Brava e propagou-se no dia seguinte ao município contíguo de Câmara de Lobos, está a ser combatido no terreno por um total de 56 operacionais de várias corporações da Região, tendo alcançado esta madrugada a freguesia do Curral das Freiras.