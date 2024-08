Vento volta a causar constrangimentos na operacionalidade do Aeroporto da Madeira

O vento forte que continua a fustigar a zona do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo está novamente a causar constrangimentos na operacionalidade da infra-estrutura aeroportuária, nomeadamente às aterragens. Com rajadas que já atingiram os 74 km/h, um avião da Jet2 proveniente do Reino Unido (Birmingham) depois de falhar tentativa de aterragem no Funchal, acabou por divergir para o Aeroporto do Porto Santo.

Entretanto várias aeronaves com destino à Madeira permanecem em espera aos círculos ao largo entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo.