Gamer madeirense é campeão mundial de futebol virtual

João Afonso Vasconcelos é campeão do Mundo de FC24, na prática para os menos entendidos, é o futebol virtual. O jovem gamer, natural do Funchal, foi o melhor entre os 32 melhores do planeta.

Ontem, final do ESports World Cup em futebol virtual, que decorreu em Riade, na Arábia Saudita, JAfonso, o nickname que usa, venceu de goleada (6-2) o brasileiro Young e conquistou, além do troféu, a módica quantia de 300 mil dólares (cerca de 272 mil euros).

Emocionado mal acabou o jogo - qualificou-se à última oportunidade para estar entre os melhores, para tornar-se incontestável campeão mundial - o jovem madeirense de 20 anos, feitos a 28 de Abril, deixou a sua marca no totem dos vencedores.

Em Março deste ano, João Afonso Vasconcelos tinha sido destaque nas páginas do DIÁRIO, na rubrica 'Geração do Futuro'. A fazer o 2.º ano de licenciatura em Economia, no ISCTE, em Lisboa, dizíamos que "mesmo que não seja fácil 'conciliar tudo' a verdade é que o jovem alimenta o sonho de seguir para o mestrado e 'talvez trabalhar na própria gestão dos eSports", ambicionava.

Um sonho agora mais perto, depois de demonstrar para o mundo a sua valia.