Rafaela Fernandes reúne com presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras

O Governo Regional iniciou esta segunda-feira, 19 de Agosto, várias reuniões com os autarcas das áreas afectadas pelo incêndio que assola a Madeira desde a passada quarta-feira. Foram realizados levantamentos de prejuízos e discutidas entregas de ajudas.

"Esta reunião com o senhor presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, Manuel Salustino, serviu, em primeira mão manifestar solidariedade pela situação vivida e por todo o trabalho que foi preciso desencadear por parte da junta de freguesia e de todas as instituições para minimizar todas as situações dramáticas que foram vividas nesta localidade", começou por referir Rafaela Fernandes

Acrescenta, ainda, que por parte dos serviços Secretaria Regional das Pescas e Ambiente o propósito passa por "congregar esforços para tornar estas ajudas o mais céleres possíveis e essencialmente passam por reposição dos animais que se perderam, reposição das áreas agrícolas e a reposição do entubamento do fornecimento de água".

As ajudas serão realizadas por fases, explicou a governante: "Primeiro é o levantamento de todas as necessidades e comprovativo das mesmas". Para isso a secretaria regional contará com a junta de freguesia nestes quesitos.

Já Manuel Salustino refere que a reunião serviu para que a junta de freguesia conseguisse se organizar. "A partir de amanhã a população pode dirigir-se à junta de freguesia para reportar aquilo que foi afectado"

A concluir, Rafaela Fernandes explica que será realizada uma sessão de esclarecimentos para as pessoas que pretendam "ter animais, caprinos e ovinos", de forma a serem esclarecidos nos termos que os podem ter.