Levadas Nova e dos Moinhos na Ponta do Sol encerradas

A Levada Nova e a Levada dos Moinhos, dois percursos pedestres muito procurados no concelho da Ponta do Sol, foram encerrados pela Câmara Municipal, devido ao risco de serem afectadas pelos incêndios que lavram há vários dias na Madeira.

De acordo com a autarquia, o encerramento manter-se-á até que estejam reunidas as condições de segurança para a circulação de pessoas.

O fogo lavra, nesta noite, com alguma intensidade nas zonas altas do concelho,, vindo do Paul da Serra.