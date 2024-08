Lobo Marinho realiza viagens extraordinárias a 19 de Agosto

Devido aos constrangimentos sofridos no Aeroporto Cristiano Ronaldo, nos últimos dias, a Porto Santo Line (PSL) vai abrir viagens extraordinárias para o dia 19 de Agosto, segunda-feira, que "visam auxiliar no fluxo de passageiros entre as ilhas [da Madeira e Porto Santo]", informa a companhia armadora.

Mais de 50 voos cancelados no aeroporto da Madeira devido ao vento Desde a meia-noite foram já canceladas 25 chegadas e 29 partidas, num total de 54 voos

Este é o quarto dia com viagens extra desde a última quarta feira, dia 14 de Agosto, em que a PSL disponibiliza este serviço aos seus passageiros.

Os horários passarão a ser os seguintes:

Funchal - Porto Santo: 8h00 e 16h00 (extra)

Porto Santo - Funchal: 12h00 (extra) e 20h00

Para alteração dos bilhetes para outra data, poderão contactar a PSL por telefone (+351 291 210 300) ou enviar e-mail para [email protected], de segunda-feira a domingo, das 9 às 12h30 e das 14 às 19 horas.

Em alternativa poderão dirigir-se a aos balcões da empresa: na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 18 horas), na Estrada Monumental (de segunda-feira a domingo, das 9 às 20 horas); no Cais do Funchal (de segunda-feira a domingo, das 10 às 13 horas e das 14 às 19 horas) e ainda, na Rua D. Estevão de Alencastre, no Porto Santo (de segunda-feira a domingo, das 10 às 18 horas).